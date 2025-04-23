Набравший три очка Капризов стал первой звездой матча Кубка Стэнли «Вегас» — «Миннесота»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов был признан экспертами НХЛ первой звездой второго матча серии 1/8 финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (5:2), который завершился в Парадайсе (США, штат Невада) в ночь с 22 на 23 апреля мск. На счету Капризова в этой игре три очка — дубль и результативный пас.

Статус второй звезды матча получил нападающий «Миннесоты» Мэтт Болди — на его счету заброшенная шайба и результативный пас. Третьей звездой стал защитник «Вегаса» Ноа Ханифин, который записал в свой актив один из двух голов «Голден Найтс».

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