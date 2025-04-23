Набравший три очка Капризов стал первой звездой матча Кубка Стэнли «Вегас» — «Миннесота»
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов был признан экспертами НХЛ первой звездой второго матча серии 1/8 финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (5:2), который завершился в Парадайсе (США, штат Невада) в ночь с 22 на 23 апреля мск. На счету Капризова в этой игре три очка — дубль и результативный пас.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
23 апреля 2025, среда. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Болди (Капризов, Бродин) – 09:56 0:2 Фолиньо (Хартман) – 11:35 0:3 Цуккарелло (Юханссон) – 17:15 0:4 Капризов (Болди) – 23:59 1:4 Ханифин – 32:04 2:4 Гертл (Пьетранджело, Саад) – 42:26 2:5 Капризов – 57:34
Статус второй звезды матча получил нападающий «Миннесоты» Мэтт Болди — на его счету заброшенная шайба и результативный пас. Третьей звездой стал защитник «Вегаса» Ноа Ханифин, который записал в свой актив один из двух голов «Голден Найтс».
Видео: Овечкин и Капризов вместе посетили суши-бар
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