Сергей Бобровский рассказал о первой победе «Флориды» в серии Кубка Стэнли с «Тампой»

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский высказался о победном матче в серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Это хоккей плей-офф, где каждый должен выложиться по полной. У «Тампы» тоже хорошая команда, у них действительно хорошее нападение. Это была лишь одна игра. Мы довольны результатом и готовимся к следующей встрече», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

23 апреля на льду «Амали-Арены» в американской Тампе завершился первый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз», уверенную победу в котором со счётом 6:2 одержали гости. Счёт в серии — 1-0 в пользу «пантер».