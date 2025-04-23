Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сергей Бобровский рассказал о первой победе «Флориды» в серии Кубка Стэнли с «Тампой»

Сергей Бобровский рассказал о первой победе «Флориды» в серии Кубка Стэнли с «Тампой»
Комментарии

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский высказался о победном матче в серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Это хоккей плей-офф, где каждый должен выложиться по полной. У «Тампы» тоже хорошая команда, у них действительно хорошее нападение. Это была лишь одна игра. Мы довольны результатом и готовимся к следующей встрече», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

23 апреля на льду «Амали-Арены» в американской Тампе завершился первый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз», уверенную победу в котором со счётом 6:2 одержали гости. Счёт в серии — 1-0 в пользу «пантер».

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 апреля 2025, среда. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Беннетт (Самоскевич) – 03:44     1:1 Гюнцель (Кучеров, Хедман) – 12:21 (pp)     1:2 Райнхарт (Куликов, Вераге) – 19:15     1:3 Шмидт (Маршан, Беннетт) – 24:41     1:4 Ткачук (Райнхарт, Барков) – 24:55 (pp)     1:5 Ткачук – 29:44 (pp)     2:5 Пойнт (Макдона, Гонсалвес) – 33:04     2:6 Шмидт (Ткачук, Барков) – 45:09 (pp)    
Материалы по теме
Бобровский вышел на пятое место по победам в Кубке Стэнли среди голкиперов из Европы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android