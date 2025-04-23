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«Сибирь» подписала новый контракт с нападающим Владимиром Бутузовым

«Сибирь» подписала новый контракт с нападающим Владимиром Бутузовым
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«Сибирь» подписала новый контракт с 30-летним нападающим Владимиром Бутузовым. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба. Соглашение рассчитано на два сезона.

В КХЛ Бутузов провёл 624 матча, забросил 112 шайб и сделал 131 результативную передачу. За «Сибирь» нападающий сыграл 354 матча, где набрал 140 (67+73) очков.

Напомним, новосибирская «Сибирь» в регулярке заняла седьмое место. В первом раунде розыгрыша плей-офф Континентальной хоккейной лиги уступила в семи матчах уфимскому «Салавату Юлаеву» — 3-4.

Ранее стало известно, что Сибирь» подписала новый однолетний контракт с 39-летним нападающим Сергеем Широковым.

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