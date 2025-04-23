«Я просто выполняю работу — мне за это платят». Комтуа — о хет-трике в игре с «Ак Барсом»

Нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа рассказал о победе в шестом матче серии Кубка Гагарина над «Ак Барсом» (6:1, 4-2) и оценил свой хет-трик в ворота казанцев.

— Нам не очень везло на старте этой серии, и мы не смогли показать свои лучшие стороны. Думаю, что второй матч оказался для «Ак Барса» лучшим. К счастью, после этого мы смогли включиться и переломить ход серии. Это то, чем может гордиться хорошая команда. Несмотря ни на что, мы можем дать отпор, потому что знаем, что наша игра хороша. Я думаю, что это говорит о железном характере «Динамо», который мы проявляем на протяжении всего плей-офф.

– Доволен содержанием своей игры и личной статистикой в этой серии? Сегодня вообще хет-трик.

– Я просто выполняю свою работу – мне за это платят. Конечно, заработанные очки приносят мне уверенность, но для меня больше важна командная победа. Я думаю, что сегодня была лучшая игра в нашем исполнении. Подъяпольский здорово помог нам сегодня, к тому же все четыре линии показали хорошую игру. Абсолютно все полевые игроки внесли свой вклад в победу в этой серии — это большой плюс. Мы находимся в большом предвкушении перед началом третьего раунда, — приводит слова Комтуа Metaratings.