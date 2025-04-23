«В моё время быдлячество в профессии было невозможно». Карандин о споре Ожиганова и судьи

Бывший советский арбитр Юрий Карандин высказался об эмоциональном диалоге капитана московского «Динамо» Игоря Ожиганова и судьи Сергея Морозова.

«Во-первых, арбитр Морозов допускает грубую ошибку, пропуская явный удар головой форварда «Ак Барса», который тянул на пять минут. Во-вторых, судья обиженно отказывается от просмотра этого удара, о чём просит капитан «Динамо» Ожиганов. В-третьих, своей реакцией Морозов провоцирует Ожиганова, начинается диалог на повышенных тонах. Хотя капитан «Динамо», наоборот, пытается помочь арбитру избежать скандала. Сделаны все методические ошибки, которые только можно было сделать!

Поначалу Ожиганов абсолютно корректен, всё обращение — на «вы». В отличие от арбитра, который сразу начинает «тыкать». Я вам честно скажу, в наше время, когда очень чётко и жёстко работала школа, извините за выражение, быдлячество в профессии было просто невозможно. Сейчас времена и нравы, к сожалению, другие, но даже на этом фоне молодой арбитр Морозов умудрился выделиться.

Моё мнение: Морозов за весь букет своих ошибок заслужил дисквалификацию и больше не имеет права обслуживать этот плей-офф», — приводит слова Карандина Russia-Hockey.

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