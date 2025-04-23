Каменский оценил, продлит ли Овечкин контракт с «Кэпиталз», чтобы побить рекорд Гретцки

Олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский высказался о возможности российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярке и плей-офф НХЛ суммарно.

«Овечкину осталось забить 45 голов, чтобы догнать Уэйна Гретцки по общему количеству шайб в регулярном сезоне и плей-офф. Считаю, что это ему реально сделать в следующем сезоне. Может ли он продлить для этого контракт с «Вашингтоном»? Почему нет. Он сейчас часть истории НХЛ и всего хоккея, поэтому имеет право спокойно подойти к хозяину клуба и выразить желание продолжить играть там дальше. Саша уже всё доказал. Но играть он может долго и результативно. Нам же хочется видеть Овечкина как можно дольше в хоккее, чтобы он радовал нас, болельщиков», — написал Каменский в колонке на сайте ТАСС.