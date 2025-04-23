«Салават» — «Спартак»: онлайн-трансляция 7-го матча серии плей-офф КХЛ начнётся в 17:00

Сегодня, 23 апреля, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» пройдёт седьмой матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» примет на своём льду московский «Спартак». Встреча начнётся в 17:00 мск. Текущий счёт в серии равный — 3-3.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи. Матч можно будет посмотреть на каналах КХЛ и «КХЛ Prime».

В первом раунде «Салават Юлаев» победил новосибирскую «Сибирь» со счётом 4-3 в серии. «Спартак» был сильнее череповецкой «Северстали» со счётом 4-1.

Отметим, что ранее участие в полуфинале розыгрыша Кубка Гагарина обеспечили себе московское «Динамо» и «Трактор».