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Салават — Спартак: онлайн-трансляция седьмого матча 1/4 финала плей-офф КХЛ 2024-2025 (Кубок Гагарина) начнется в 17:00 по МСК

«Салават» — «Спартак»: онлайн-трансляция 7-го матча серии плей-офф КХЛ начнётся в 17:00
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Сегодня, 23 апреля, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» пройдёт седьмой матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» примет на своём льду московский «Спартак». Встреча начнётся в 17:00 мск. Текущий счёт в серии равный — 3-3.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи. Матч можно будет посмотреть на каналах КХЛ и «КХЛ Prime».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
23 апреля 2025, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом раунде «Салават Юлаев» победил новосибирскую «Сибирь» со счётом 4-3 в серии. «Спартак» был сильнее череповецкой «Северстали» со счётом 4-1.

Отметим, что ранее участие в полуфинале розыгрыша Кубка Гагарина обеспечили себе московское «Динамо» и «Трактор».

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