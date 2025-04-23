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«Торпедо» продлило контракт с нападающим Владиславом Фирстовым

«Торпедо» продлило контракт с нападающим Владиславом Фирстовым
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Нападающий Владислав Фирстов в предстоящем сезоне продолжит защищать цвета «Торпедо». Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба. Новый контракт с 23-летним форвардом подписан сроком на один год.

В сезоне-2024/2025 КХЛ Владислав вошёл в пятёрку самых результативных игроков «Торпедо», заработав 31 (14+17) очко. Всего в составе нижегородцев у Фирстова – 193 игры и 98 (47+51) очков.

Напомним, 4 апреля «Торпедо» объявило об уходе главного тренера команды Игоря Ларионова. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги нижегородская команда дошла до первого раунда плей-офф КХЛ, где в четырёх матчах уступила ярославскому «Локомотиву».

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