Капризов вышел на второе место в истории «Миннесоты» по голам в плей-офф

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов во встрече Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» оформил дубль и отдал результативную передачу.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Капризов забил свой 12-й гол в рамках Кубка Стэнли, обошёл по данному показателю Микко Койву (11) и вышел на второе место в истории «Миннесоты», сравнявшись с Марианом Габориком (12). Рекорд «дикарей» принадлежит Заку Паризе — 16 шайб.

На льду «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США, штат Невада) завершился матч первого раунда Кубка Стэнли между клубами Западной конференции «Вегас Голден Найтс» и «Миннесота Уайлд». Гости одержали победу с результатом 5:2 и сравняли счёт в серии — 1-1.