Капризов вышел на второе место в истории «Миннесоты» по голам в плей-офф
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов во встрече Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» оформил дубль и отдал результативную передачу.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Капризов забил свой 12-й гол в рамках Кубка Стэнли, обошёл по данному показателю Микко Койву (11) и вышел на второе место в истории «Миннесоты», сравнявшись с Марианом Габориком (12). Рекорд «дикарей» принадлежит Заку Паризе — 16 шайб.
На льду «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США, штат Невада) завершился матч первого раунда Кубка Стэнли между клубами Западной конференции «Вегас Голден Найтс» и «Миннесота Уайлд». Гости одержали победу с результатом 5:2 и сравняли счёт в серии — 1-1.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
23 апреля 2025, среда. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Болди (Капризов, Бродин) – 09:56 0:2 Фолиньо (Хартман) – 11:35 0:3 Цуккарелло (Юханссон) – 17:15 0:4 Капризов (Болди) – 23:59 1:4 Ханифин – 32:04 2:4 Гертл (Пьетранджело, Саад) – 42:26 2:5 Капризов – 57:34
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