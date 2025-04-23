Крикунов: Гатиятулин часто прислушивался к Билялетдинову, что влияло на игру «Ак Барса»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о взаимодействии Анвара Гатиятулина на посту наставника «Ак Барса» с бывшим тренером клуба Зинэтулой Билялетдиновым.

«Возможно, Гатиятулин слишком часто прислушивался к Билялетдинову. Потому что он авторитет, чего уж говорить. И потом команду подбирал не Билялетдинов, она была подобрана под Гатиятулина, и я думаю, ему надо было самому побольше руководить игрой. У Билялетдинова команда играла в один хоккей, у Гатиятулина — в другой. Получалось какое-то несочетаемое блюдо», — приводит слова Крикунова ТАСС.

Напомним, казанский клуб проиграл в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 московскому «Динамо» со счётом 2-4.