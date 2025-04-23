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«Автомобилист» и нападающий Стефан Да Коста заключили новый контракт на два года

«Автомобилист» и нападающий Стефан Да Коста заключили новый контракт на два года
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«Автомобилист» и нападающий Стефан Да Коста заключили новый контракт. Соглашение рассчитано на два сезона – до 31 мая 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба уральского клуба.

Стефан выступает в России уже на протяжении 10 лет. При этом пять сезонов французский нападающий провёл в «Автомобилисте». Да Коста провёл в КХЛ 571 матч, забросив в общей сложности 203 шайбы и отдав 291 голевую передачу. Четырежды – в 2016, 2019, 2020 и 2025 годах – Стефан участвовал в Матчах звёзд КХЛ. В сезоне-2024/2025 Да Коста стал лучшим бомбардиром «Автомобилиста», набрав 61 (15+46) очко в 73 матчах при показателе полезности «+17».

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