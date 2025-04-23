«Салават Юлаев» — «Спартак»: кто выйдет в полуфинал Кубка Гагарина?

Сегодня, 23 апреля, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» пройдёт седьмой матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» примет на своём льду московский «Спартак». Встреча начнётся в 17:00 мск. Текущий счёт в серии равный — 3-3. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи. Матч можно будет посмотреть на каналах КХЛ и «КХЛ Prime».

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В первом раунде «Салават Юлаев» победил новосибирскую «Сибирь» со счётом 4-3 в серии. «Спартак» был сильнее череповецкой «Северстали» со счётом 4-1.