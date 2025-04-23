Сегодня, 23 апреля, в Ярославле на стадионе «Арена-2000» пройдёт седьмой матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет на своём льду омский «Авангард». Встреча начнётся в 19:30 мск. Текущий счёт в серии равный — 3-3. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи. Матч можно будет посмотреть на каналах «Матч ТВ», КХЛ, «КХЛ Prime».

«Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Кто выиграет седьмой матч серии плей-офф КХЛ «Локомотив» — «Авангард»?»