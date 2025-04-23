«Лучший пас, который я когда‑либо видел». Болди — о голевой передаче Капризова

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Мэтт Болди высоко оценил игру российского форварда «дикарей» Кирилла Капризова во второй встрече Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (5:2, 1-1).

«Возможно, это был лучший пас, который я когда‑либо видел. Мне даже делать особо ничего не пришлось. Это было невероятно. Он, безусловно, особенный хоккеист. Вы видите, как он играет, как усердно работает, но то, что он сохранил самообладание и сделал этот пас, было невероятно», — приводит слова Болди официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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