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Артюхин поделился ожиданиями от седьмого матча в серии «Локомотив» — «Авангард»

Артюхин поделился ожиданиями от седьмого матча в серии «Локомотив» — «Авангард»
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Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин поделился ожиданиями от седьмого решающего матча в серии Кубка Гагарина — 2025 «Локомотив» — «Авангард» (3-3).

«Если честно, мне тут ничего не понятно. На «Локо» не похоже, что они с 3-1 упустили такой шанс завершить серию, дали сравняться. Но надо отдать должное «Авангарду»: они не сдавались, играли, гнули свою линию. В принципе, заслуженно сравняли серию. Но вот сейчас, наверное, уже будут решать такие, маленькие детали. У кого в финале хватит терпения. Очень важна будет роль спецбригад. И, наверное, от игры вратарей будет всё зависеть.

Поддержка своих в Ярославле — сумасшедшая, но главное, чтобы давления не было. Иногда это может сыграть не в лучшую сторону. В седьмом матче где-то и какие-то нервозности могут сказаться. Но в целом, как мы выражаемся, хоккеисты, конечно, домашняя трибуна — это дополнительная поддержка, это как бы дополнительный игрок. В целом это только как бы на руку. Но, опять же, психологический момент не будем убирать.

В начале серии я говорил, что «Локомотив» — фаворит, но «Авангард» очень здорово провёл первую игру. Доминировали и выиграли с огромным преимуществом. Потом в «Локомотиве» я увидел ту команду, которая, в принципе, показывала тот хоккей на протяжении сезона — уверенную, мощную игру, быструю. Заслуженно победили. Но потом «Авангард» сделал такой камбэк...» — цитирует Артюхина Vprognoze.

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