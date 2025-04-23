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Форвард «Колорадо» Захар Бардаков: я не готов потратить годы на борьбу в АХЛ

Форвард «Колорадо» Захар Бардаков: я не готов потратить годы на борьбу в АХЛ
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Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Захар Бардаков заявил, что не готов ждать своего шанса в Американской хоккейной лиге.

«Я настоял на том, чтобы пункт, позволяющий мне вернуться в КХЛ был в контракте сразу. Команда заверила меня, что не отправит меня в АХЛ, если только это не нужно для восстановления формы после травмы. Пара игр в низшей лиге — это нормально, но если вы спрашиваете, готов ли я потратить годы на борьбу в АХЛ, мой ответ, скорее всего, нет. «Колорадо» видит во мне двустороннего форварда третьего звена, который может играть в меньшинстве. Посмотрим, что из этого получится. Я готов соревноваться — я всегда начинал в третьей или четвёртой линии в СКА каждый сезон. Я буду бороться за своё место», — цитирует Бардакова RG.

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