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Олимпийский чемпион: результат СКА неудовлетворительный, армейцев ждут сложные времена

Олимпийский чемпион: результат СКА неудовлетворительный, армейцев ждут сложные времена
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Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал итоги сезона для санкт-петербургского СКА.

— Результат, конечно, неудовлетворительный, об этом уже много сказано. Болельщики, безусловно, разочарованы, но всегда надеются на лучшее в будущем. Что касается сегодняшней ситуации в команде, то она сложная в связи с уходом группы игроков и перспективой их замены, эта задача стоит перед клубом. Так что СКА сейчас не в лучшем положении, болельщиками остаётся только надеяться, что за два-три месяца положение исправится. Работа тренерского штаба оценивается результатом, а результат неудовлетворительный.

— Можно ли считать это провалом?
— Можно по-разному считать, но место, занятое командой, разочаровало многих.

— Следующий сезон для СКА будет ещё сложнее?
— Да, сложный сезон наверняка будет. Придётся пересобирать состав. Это касается и тренерской группы. Так что впереди у СКА сложные времена, — цитирует Пашкова «ВсеПроСпорт».

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