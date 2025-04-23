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Буцаев: Демидов — звёздочка, способная ярко сверкнуть в следующем сезоне

Буцаев: Демидов — звёздочка, способная ярко сверкнуть в следующем сезоне
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Олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев поделился ожиданиями от игры российского нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова в Национальной хоккейной лиге.

«Демидов – ещё одна наша звёздочка, способная ярко сверкнуть в следующем сезоне, для этого у него всё есть. Самое главное, чтобы было доверие со стороны тренерского штаба, а также взаимопонимание с партнёрами. У Демидова не будет проблем с развитием в НХЛ», — приводит слова Буцаева «Советский спорт».

Форвард в игре Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (2:3 ОТ, 0-1) получил 11 минут 57 секунд игрового времени и завершил встречу с показателем полезности «-2». Демидов не отметился бросками в створ ворот, но один раз попал в штангу.

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