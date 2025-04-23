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Бывший генменеджер «Спартака»: в Чехии считают Гашека ненормальным за критику России

Бывший генменеджер «Спартака»: в Чехии считают Гашека ненормальным за критику России
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Бывший генеральный менеджер «Спартака», выступавший в Чехии, Андрей Яковенко прокомментировал высказывания олимпийского чемпиона и обладателя Кубка Стэнли Доминика Гашека касаемо российских спортсменов.

«Такие его высказывания шокировали не только меня, но и многих чешских хоккеистов. Потому что никто не понимает, что с ним случилось. В Чехии его всерьёз не воспринимают, считают ненормальным. Поскольку его агрессия на Россию и русских непонятна», — приводит слова Яковенко ТАСС.

Напомним, Гашек заявил, что отправил письма в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию хоккея (ИИХФ) с сообщением о том, что якобы бывший президент России Дмитрий Медведев у себя в телеграм-канале угрожал убить экс-голкипера.

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