Терещенко: работа академии «Динамо» — настоящий бич. Кудашов правильно бьёт тревогу

Трёхкратный чемпион мира, воспитанник СДЮШОР «Динамо» Алексей Терещенко прокомментировал резонансное высказывание главного тренера бело-голубых Алексея Кудашова относительно текущего состояния дел в детской школе столичного клуба.

— Я давно говорил, что в академии «Динамо» очень большие проблемы. Скажу больше, 2014 год был на грани вылета в группу Б, а 2013 и вовсе уже вылетел. Я раньше тренировал 2009 год, мы шли на третьем месте, у меня были определённые задачи, но меня убрали, и команда скатилась в низ турнирной таблицы.

Вообще работа академии «Динамо» — самый настоящий бич. С этим нужно что‑то делать, искоренять некоторые моменты. Например, сейчас ребят выгоняют и при этом не дают уйти бесплатно, просят заплатить денег. А их новый клуб говорит решать вопрос самостоятельно. Получается, что ребёнок не нужен академии, она его выгоняет, но при этом просит заплатить деньги. Причём эти деньги родители вносят на счёт школы, а куда они дальше распределяются – вопрос открытый. Я считаю, если ребенок не нужен, и вы выгоняете его из академии, вы должны отпускать его бесплатно.

Вопросов возникает много, сейчас в академии нет тренеров по физической подготовке. Полный развал и разруха, Алексей Николаевич правильно бьёт тревогу, откуда команде брать игроков? Если мы занимаемся только селекцией, зачем нам тогда академия? Все тренеры ушли, сейчас почти в каждой команде поменялись тренеры. Да и в «Динамо» уже никто не идёт, потому что не хотят там работать. Тренеры меняются как перчатки. Тема академии очень болезненна для меня с этим нужно что‑то делать.

— Получается, в ближайшем будущем не стоит ждать воспитанников «Динамо» в КХЛ?

— Я вам больше скажу, с ними и сейчас никто не работает. Нет целостного подхода к развитию школы. Нет стратегии. Как можно подпитывать КХЛ, если дети приходят в МХЛ неготовыми? Только за счёт старших, которых приглашают из других клубов. Но это неправильный подход у нас есть свои воспитанники. Сейчас в МХЛ большая часть игроков 2008 года – не наши воспитанники, они пришли в последний год из других клубов. Как можно менять состав команды на 10–12 человек за сезон? Это говорит о том, что академия не работает, а занимается другими моментами.

— Можно ли исправить эту ситуацию в кратчайшие сроки?

— Требуется большая, комплексная работа. Должна быть стратегия развития. Главный вопрос – кто должен руководить академией. Нужно менять подход: не гадить академии, а развивать её, чтобы сюда стремились прийти, потому что это «Динамо». А сейчас сделали так, что динамовская академия ничем не считается и никому не нужна, — сказал Терещенко «Чемпионату».