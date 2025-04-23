Экс-игрок СКА: в КХЛ нет клуба, который будет готов подписать Кузнецова

Бывший хоккеист СКА Максим Рыбин оценил карьерные перспективы форварда Евгения Кузнецова, который покинул клуб из Санкт-Петербурга.

«С трудом представляю, что Кузнецов продолжит карьеру в КХЛ. Он всё-таки будет пробоваться а НХЛ, Европа для него – крайний вариант. И в КХЛ нет клуба, который будет готов его подписать. «Трактор» точно не будет этого делать, «Локомотив» тоже», — приводит слова Рыбина LiveResult.

Напомним, в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм. 32-летний форвард набрал 37 (12+25) очков. В шести встречах плей-офф Кузнецов набрал 3 (1+2) очка.