The Athletic назвал команду, на которую оказывается самое сильное давление в Кубке Стэнли

Журналисты на североамериканском портале The Athletic составили рейтинг команд по оказываемому давлению в Кубке Стэнли — 2025.

«Давление. Это невыносимо. И это только для нас, болельщиков. Представьте, каково это для команд, которые в это вовлечены. Конечно, это давление не распределяется поровну и некоторые команды сталкиваются с гораздо большим, чем другие. Сегодня мы представляем ежегодный рейтинг давления, начиная с команд, которые абсолютно никак не могут проиграть, и заканчивая клубами, которые просто не хотят этого», — сказано в статье.

Рейтинг давления на команды выглядит так:

1. «Виннипег Джетс».

2. «Даллас Старз».

3. «Тампа-Бэй Лайтнинг».

4. «Каролина Харрикейнз».

5. «Эдмонтон Ойлерз».

6. «Торонто Мэйпл Лифс».

7. «Лос-Анджелес Кингз».

8. «Вашингтон Кэпиталз».

9. «Вегас Голден Найтс».

10. «Колорадо Эвеланш».

11. «Оттава Сенаторз».

12. «Флорида Пантерз».

13. «Нью-Джерси Дэвилз».

14. «Сент-Луис Блюз».

15. «Миннесота Уайлд».

16 «Монреаль Канадиенс».