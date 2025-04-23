The Athletic назвал команду, на которую оказывается самое сильное давление в Кубке Стэнли

Журналисты на североамериканском портале The Athletic составили рейтинг команд по оказываемому давлению в Кубке Стэнли — 2025.
«Давление. Это невыносимо. И это только для нас, болельщиков. Представьте, каково это для команд, которые в это вовлечены. Конечно, это давление не распределяется поровну и некоторые команды сталкиваются с гораздо большим, чем другие. Сегодня мы представляем ежегодный рейтинг давления, начиная с команд, которые абсолютно никак не могут проиграть, и заканчивая клубами, которые просто не хотят этого», — сказано в статье.
Рейтинг давления на команды выглядит так:
1. «Виннипег Джетс».
2. «Даллас Старз».
3. «Тампа-Бэй Лайтнинг».
4. «Каролина Харрикейнз».
5. «Эдмонтон Ойлерз».
6. «Торонто Мэйпл Лифс».
7. «Лос-Анджелес Кингз».
8. «Вашингтон Кэпиталз».
9. «Вегас Голден Найтс».
10. «Колорадо Эвеланш».
11. «Оттава Сенаторз».
12. «Флорида Пантерз».
13. «Нью-Джерси Дэвилз».
14. «Сент-Луис Блюз».
15. «Миннесота Уайлд».
16 «Монреаль Канадиенс».