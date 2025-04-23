Капитан «Автомобилиста» Голышев сдал положительную допинг-пробу — источник

30-летний капитан «Автомобилиста» Анатолий Голышев временно отстранён за положительную допинг-пробу, сданную после одного из матчей регулярного чемпионата. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на источник. Отстранение нападающего началось на прошлой неделе. Если употребление допинга будет доказано, то срок дисквалификации может составить до четырёх лет.

В сезоне-2024/2025 Голышев провёл 59 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 24 результативные передачи, набрав в общей сложности 37 очков.

Напомним, уральский клуб в первом раунде Кубка Гагарина — 2025 проиграл казанскому «Ак Барсу» в семи матчах со счётом 3-4.