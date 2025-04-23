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Джош Ливо пропустит решающий седьмой матч серии «Салавата Юлаева» со «Спартаком»

Джош Ливо пропустит решающий седьмой матч серии «Салавата Юлаева» со «Спартаком»
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Сегодня, 23 апреля, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» пройдёт седьмой матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» примет на своём льду московский «Спартак». Встреча начнётся в 17:00 мск. Текущий счёт в серии равный — 3-3. Стали известны составы команд.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
23 апреля 2025, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо пропустит решающий матч. В текущем розыгрыше Кубка Гагарина 31-летний канадец провёл 12 встреч, в которых набрал 15 (2+13) очков. В регулярном чемпионате КХЛ – 2024/2025 форвард стал лучшим бомбардиром, набрав 80 (49+31) очков, и снайпером, записав на свой счёт 49 голов (лучший результат в истории КХЛ по заброшенным шайбам за один сезон).

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Фото: ХК «Спартак»

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