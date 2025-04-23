Джош Ливо пропустит решающий седьмой матч серии «Салавата Юлаева» со «Спартаком»

Сегодня, 23 апреля, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» пройдёт седьмой матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» примет на своём льду московский «Спартак». Встреча начнётся в 17:00 мск. Текущий счёт в серии равный — 3-3. Стали известны составы команд.

Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо пропустит решающий матч. В текущем розыгрыше Кубка Гагарина 31-летний канадец провёл 12 встреч, в которых набрал 15 (2+13) очков. В регулярном чемпионате КХЛ – 2024/2025 форвард стал лучшим бомбардиром, набрав 80 (49+31) очков, и снайпером, записав на свой счёт 49 голов (лучший результат в истории КХЛ по заброшенным шайбам за один сезон).

Фото: ХК «Салават Юлаев»