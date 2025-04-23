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«Автомобилист» выступил с официальным заявлением о положительной допинг-пробе Голышева

«Автомобилист» выступил с официальным заявлением о положительной допинг-пробе Голышева
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ХК «Автомобилист» выступил с официальным заявлением относительно информации в СМИ о положительной допинг-пробе капитана команды Анатолия Голышева.

«ХК «Автомобилист» сообщает, что на основании уведомления о результате допинг-пробы нападающего Анатолия Голышева наш клуб ожидает полного выяснения всех обстоятельств дела со стороны антидопинговых органов», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

По информации в СМИ, Голышев временно отстранён за положительную допинг-пробу, сданную после одного из матчей регулярного чемпионата. Отстранение нападающего началось на прошлой неделе. Если употребление допинга будет доказано, то срок дисквалификации может составить до четырёх лет.

В сезоне-2024/2025 Голышев провёл 59 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 24 результативные передачи, набрав в общей сложности 37 очков.

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