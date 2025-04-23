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Московское «Динамо» продлило контракт с вратарём Владиславом Подъяпольским

Московское «Динамо» продлило контракт с вратарём Владиславом Подъяпольским
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Московское «Динамо» продлило контракт с вратарём Владиславом Подъяпольским. Как сообщает пресс-служба клуба, вратарь бело-голубых подписал новое соглашение с клубом до 31 мая 2027 года.

В декабре 2024 года Владислав Подъяпольский присоединился к московскому «Динамо» и стал лучшим вратарём регулярного чемпионата по проценту отражённых бросков — 93,8%, в среднем пропуская 2,04 шайбы.

Подъяпольский — воспитанник новокузнецкого «Металлурга», в котором вратарь начал карьеру в КХЛ. Также выступал за «Ак Барс», «Северсталь», «Ладу», СКА и московское «Динамо». Всего в КХЛ на счету 29-летнего вратаря 353 матча, в которых Подъяпольский одержал 123 победы с процентом отражённых бросков 92,2%.

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