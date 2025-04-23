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В «Динамо» оценили подписание нового контракта с голкипером Подъяпольским

В «Динамо» оценили подписание нового контракта с голкипером Подъяпольским
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Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко прокомментировал подписание двухлетнего контракта с вратарём Владиславом Подъяпольским.

«Рады сообщить, что Владислав Подъяпольский остаётся в «Динамо» на два года. Переговоры с голкипером и его представителями проходили в нормальном рабочем режиме. Сегодня мы все нацелены на успешное выступление команды в Кубке Гагарина. И все это понимают. За Владислава говорит его игра и способность добывать победы в сложных ситуациях. За столь короткий срок в клубе он успел доказать свою состоятельность и надёжность. Уверен, впереди нас ждёт только лучшее», — цитирует Сушко пресс-служба клуба.

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