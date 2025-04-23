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«У команды есть огромный потенциал». Козырев подвёл итоги сезона «Северстали»

«У команды есть огромный потенциал». Козырев подвёл итоги сезона «Северстали»
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвёл итоги сезона в исполнении череповецкой команды. «Северсталь» завершила сезон поражением в первом раунде плей-офф от «Спартака».

«На протяжении сезона мы пытались своей игрой радовать болельщиков, радовать победами. Что касается сезона, то у нашей команды есть огромный потенциал. Есть талант. Наша команда молодая. Мы хотели бы своей игрой и в будущем этот талант раскрывать, сделать шаг вперёд, улучшать нашу игру. Тот вектор, которого мы придерживаемся, – атакующий хоккей, быстрый, скоростной, – мы его и будем придерживаться, будем дальше работать в этом направлении.

Первостепенно я горжусь командой. Горжусь игроками. Горжусь той игрой, которую они показывают, когда они побеждают. Особенно если что-то не получается, они не останавливаются. У нас не было практически игр, которые мы вчистую проиграли. Вы видите, что команда, даже проигрывая, всегда играет до конца, пытается выиграть. Я по-настоящему этим горжусь», — цитирует Козырева пресс-служба клуба.

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