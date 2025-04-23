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Крикунов: Гашека уже никто серьёзно не воспринимает, ему отбили голову шайбами

Крикунов: Гашека уже никто серьёзно не воспринимает, ему отбили голову шайбами
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что бывшего чешского вратаря Доминика Гашека никто не воспринимает серьёзно. Ранее бывший вратарь клубов НХЛ сообщил, что отправил письма в ИИХФ и МОК из-за угрозы убийством со стороны экс-президента России Дмитрия Медведева.

«Гашек уже как не от мира сего. Сидит что-то пишет, пишет постоянно, а его никто серьёзно не воспринимает. При любом удобном случае Гашек хочет нагадить России, зацепить нас. Таких Гашеков много, но это уже ненормально, что взрослый человек так ведёт себя. Он вратарь, что с него возьмешь? Отбили голову шайбами», – цитирует Крикунова «ВсеПроСпорт».

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