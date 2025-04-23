Карточка с автографом Александра Овечкина была продана на аукционе за рекордные $ 381 тыс.

В рамках аукциона «Вечные титаны/Легендарные спортивные открытки» была продана золотая радужная карточка капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с дебютного сезона-2005/2006 россиянина в НХЛ. Карточка с автографом Овечкина была продана за $ 381 тыс., сообщает Collectorclub. По качеству и редкости карточка была оценена в 8 баллов из 10.

Эта сделка не только побила предыдущий рекорд по продаже хоккейных карточек Овечкина, который составлял $ 182,4 тыс., но и стала третьей по величине публичной распродажей хоккейных карточек и самой высокой среди всех современных хоккейных карточек.

Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. В регулярных чемпионатах на счету Александра 897 голов в 1491 встрече.