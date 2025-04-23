«Локомотив» — «Авангард»: составы команд на седьмой матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина

Сегодня, 23 апреля, в Ярославле на стадионе «Арена-2000» пройдёт седьмой матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет на своём льду омский «Авангард». Встреча начнётся в 19:30 мск. Текущий счёт в серии равный — 3-3. Стали известны составы команд на матч.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фото: ХК «Локомотив»

Фото: ХК «Авангард»

В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина «Локомотив» победил нижегородское «Торпедо» со счётом 4-0 в серии. «Авангард» был сильнее магнитогорского «Металлурга» со счётом 4-2.