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Дин Эвасон будет назначен главным тренером сборной Канады на чемпионат мира 2025 года

Дин Эвасон будет назначен главным тренером сборной Канады на чемпионат мира 2025 года
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Инсайдер НХЛ Даррен Дрегер сообщил, что Дин Эвасон будет назначен главным тренером сборной Канады на предстоящий чемпионат мира. Главный тренер «Калгари Флеймз» Райан Хаска также войдёт в тренерский штаб канадской сборной. Остальные члены штаба будут определены позднее.

На данный момент Эвасон является главным тренером «Коламбус Блю Джекетс». Ранее он занимал должность главного тренера «Миннесоты Уайлд».

Предстоящий 88-й чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдёт весной 2025 года в Швеции и Дании с 9 по 25 мая. Напомним, действующим чемпионом мира по хоккею является сборная Чехии, которая выиграла домашний турнир в 2024 году.

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