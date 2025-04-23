Дин Эвасон будет назначен главным тренером сборной Канады на чемпионат мира 2025 года

Инсайдер НХЛ Даррен Дрегер сообщил, что Дин Эвасон будет назначен главным тренером сборной Канады на предстоящий чемпионат мира. Главный тренер «Калгари Флеймз» Райан Хаска также войдёт в тренерский штаб канадской сборной. Остальные члены штаба будут определены позднее.

На данный момент Эвасон является главным тренером «Коламбус Блю Джекетс». Ранее он занимал должность главного тренера «Миннесоты Уайлд».

Предстоящий 88-й чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдёт весной 2025 года в Швеции и Дании с 9 по 25 мая. Напомним, действующим чемпионом мира по хоккею является сборная Чехии, которая выиграла домашний турнир в 2024 году.