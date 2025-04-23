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«Вашингтон» — «Монреаль»: онлайн-трансляция 2-го матча серии Кубка Стэнли начнётся в 2:00

«Вашингтон» — «Монреаль»: онлайн-трансляция 2-го матча серии Кубка Стэнли начнётся в 2:00
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В ночь на 24 апреля в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» пройдёт второй матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс». Встреча начнётся в 2:00 мск. Счёт в серии 1-0 в пользу «Вашингтона».

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
24 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первый матч серии завершился победой «Вашингтона» со счётом 3:2 в овертайме. Российский форвард Александр Овечкин отметился дублем, в том числе победной шайбой в дополнительное время.

Cтоличная команда завершила регулярный чемпионат на первой строчке в таблице Восточной конференции, заработав 111 очков по итогам 82 матчей. Напомним, «Кэпиталз» в прошлом сезоне в первом раунде плей-офф всухую уступили «Нью-Йорк Рейнджерс».

Канадская команда завершила регулярный чемпионат на восьмой строчке в таблице Восточной конференции, заработав 91 очко по итогам 82 встреч. «Монреаль» вышел в плей-офф впервые с 2021 года.

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