Гол «Спартака» в середине третьего периода был отменён после видеопросмотра из-за офсайда

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» в эти минуты проходит седьмой матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимает на своём льду московский «Спартак». Идёт третий период, счёт 2:2.

В середине третьего периода нападающий «Спартака» Павел Порядин реализовал большинство и сравнял счёт в матче — 2:2. Однако тренерский штаб «Салавата Юлаева» взял запрос на положение «вне игры» перед взятием ворот. После видеопросмотра было определено, что перед голом был офсайд. Шайба была отменена.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Через минуту после возобновления матча «Спартак» всё-таки сравнял счёт.