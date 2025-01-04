«Салават Юлаев» обыграл «Спартак» в седьмом матче и вышел в 1/2 финала Кубка Гагарина

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл седьмой матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал на своём льду московский «Спартак». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «Салавата Юлаева», который стал победителем серии и вышел в 1/2 финала Кубка Гагарина.

На 35-й минуте матча «Салават Юлаев» вёл со счётом 2:0, голами отметились Шелдон Ремпал и Владислав Ефремов. К 51-й минуте «Спартаку» удалось сравнять счёт благодаря голам Ивана Морозова и Даниила Орлова. Через несколько минут защитник уфимской команды Алексей Василевский вновь вывел хозяев вперёд в счёте — 3:2. Этот гол оказался победным в матче.

«Салават Юлаев» в полуфинале Кубка Гагарина встретится с победителем седьмого матча серии «Локомотив» — «Авангард».

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