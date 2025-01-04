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Салават Юлаев — Спартак, результат седьмого матча 23 апреля 2025, счет 3:2, плей-офф КХЛ 2024-2025 (1/4 финала, Кубок Гагарина)

«Салават Юлаев» обыграл «Спартак» в седьмом матче и вышел в 1/2 финала Кубка Гагарина
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В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл седьмой матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал на своём льду московский «Спартак». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «Салавата Юлаева», который стал победителем серии и вышел в 1/2 финала Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
23 апреля 2025, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Спартак
Москва
1:0 Ремпал (Хмелевски) – 17:37 (5x4)     2:0 Ефремов (Сучков) – 34:02 (5x5)     2:1 Морозов (Голдобин, Порядин) – 39:38 (5x5)     2:2 Орлов (Голдобин) – 50:04 (5x5)     3:2 Василевский (Хмелевски, Алалыкин) – 55:55 (5x5)    

На 35-й минуте матча «Салават Юлаев» вёл со счётом 2:0, голами отметились Шелдон Ремпал и Владислав Ефремов. К 51-й минуте «Спартаку» удалось сравнять счёт благодаря голам Ивана Морозова и Даниила Орлова. Через несколько минут защитник уфимской команды Алексей Василевский вновь вывел хозяев вперёд в счёте — 3:2. Этот гол оказался победным в матче.

«Салават Юлаев» в полуфинале Кубка Гагарина встретится с победителем седьмого матча серии «Локомотив» — «Авангард».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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