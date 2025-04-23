Пресс-служба «Сибири» посочувствовала «Спартаку» после вылета от «Салавата Юлаева»
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Пресс-служба «Сибири» посочувствовала «Спартаку» после вылета от «Салавата Юлаева». В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл седьмой матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал на своём льду московский «Спартак». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «Салавата Юлаева», который стал победителем серии и вышел в 1/2 финала Кубка Гагарина.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
23 апреля 2025, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Спартак
Москва
1:0 Ремпал (Хмелевски) – 17:37 (5x4) 2:0 Ефремов (Сучков) – 34:02 (5x5) 2:1 Морозов (Голдобин, Порядин) – 39:38 (5x5) 2:2 Орлов (Голдобин) – 50:04 (5x5) 3:2 Василевский (Хмелевски, Алалыкин) – 55:55 (5x5)
Напомним, «Сибирь» уступила «Салавату Юлаеву» в первом раунде плей-офф в седьмом матче серии. Новосибирская команда проиграла решающий матч в Уфе со счётом 1:2 и завершила сезон.
«Салават Юлаев» в полуфинале Кубка Гагарина встретится с победителем седьмого матча серии «Локомотив» — «Авангард».
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