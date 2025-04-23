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Капитан «Автомобилиста» Голышев отстранён от участия в матчах КХЛ из-за допинга

Капитан «Автомобилиста» Голышев отстранён от участия в матчах КХЛ из-за допинга
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Капитан екатеринбургского «Автомобилиста» Анатолий Голышев отстранён от участия в матчах чемпионата КХЛ из-за положительной допинг-пробы игрока, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

«КХЛ не имеет права разглашать личные данные игроков, поступающие в рамках взаимодействия с РУСАДА. По состоянию на 23.04.2025 можем сообщить, что лига уведомлена о нахождении в допинг-пробе игрока «Автомобилиста» запрещённой субстанции. В соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами лига исполнила решение РУСАДА, хоккеист до выяснения всех обстоятельств отстранён от участия в чемпионате КХЛ», — сообщили в пресс-службе КХЛ.

В сезоне-2024/2025 Голышев провёл 59 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 24 результативные передачи, набрав в общей сложности 37 очков.

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