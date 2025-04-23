Пресс-служба московского «Динамо» подшутила над «Спартаком» после вылета из плей-офф

Пресс-служба московского «Динамо» отреагировала на вылет «Спартака» из плей-офф. Красно-белые завершили сезон после поражения в седьмом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина от «Салавата Юлаева» со счётом 2:3.

Пресс-служба «Динамо» отметила, что бело-голубые остались единственной командой в текущем плей-офф, представляющей Москву.

«Ленинградский проспект, 36 — единственное место в Москве, где продолжается хоккей», — говорится в сообщении пресс-службы «Динамо».

Напомним, московское «Динамо» выиграло серию 1/4 финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом» в шести матчах. В полуфинале бело-голубые встретятся с «Трактором».