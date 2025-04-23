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Пресс-служба московского «Динамо» подшутила над «Спартаком» после вылета из плей-офф

Пресс-служба московского «Динамо» подшутила над «Спартаком» после вылета из плей-офф
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Пресс-служба московского «Динамо» отреагировала на вылет «Спартака» из плей-офф. Красно-белые завершили сезон после поражения в седьмом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина от «Салавата Юлаева» со счётом 2:3.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
23 апреля 2025, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Спартак
Москва
1:0 Ремпал (Хмелевски) – 17:37 (5x4)     2:0 Ефремов (Сучков) – 34:02 (5x5)     2:1 Морозов (Голдобин, Порядин) – 39:38 (5x5)     2:2 Орлов (Голдобин) – 50:04 (5x5)     3:2 Василевский (Хмелевски, Алалыкин) – 55:55 (5x5)    

Пресс-служба «Динамо» отметила, что бело-голубые остались единственной командой в текущем плей-офф, представляющей Москву.

«Ленинградский проспект, 36 — единственное место в Москве, где продолжается хоккей», — говорится в сообщении пресс-службы «Динамо».

Напомним, московское «Динамо» выиграло серию 1/4 финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом» в шести матчах. В полуфинале бело-голубые встретятся с «Трактором».

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