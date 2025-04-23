«Показали яйца». Козлов — о волевой победе «Салавата» в серии плей-офф со «Спартаком»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов эмоционально отреагировал на выход своей команды в полуфинал Кубка Гагарина. Уфимский клуб одержал победу в седьмой игре четвертьфинала со «Спартаком» (3:2). По ходу серии «Салават Юлаев» уступал со счётом 1-3, но смог выиграть три матча подряд.

— Как и за счёт чего смогли вытащить серию с 1-3?

— Я считаю, что ребята показали свои яйца и проявили свой характер. Потому что они красавцы! — заявил Козлов в эфире КХЛ ТВ.

«Салават Юлаев» в полуфинале Кубка Гагарина встретится с победителем седьмого матча серии «Локомотив» — «Авангард». Во втором полуфинале встретятся московское «Динамо» и «Трактор».