«Показали яйца». Козлов — о волевой победе «Салавата» в серии плей-офф со «Спартаком»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов эмоционально отреагировал на выход своей команды в полуфинал Кубка Гагарина. Уфимский клуб одержал победу в седьмой игре четвертьфинала со «Спартаком» (3:2). По ходу серии «Салават Юлаев» уступал со счётом 1-3, но смог выиграть три матча подряд.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
23 апреля 2025, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Спартак
Москва
1:0 Ремпал (Хмелевски) – 17:37 (5x4) 2:0 Ефремов (Сучков) – 34:02 (5x5) 2:1 Морозов (Голдобин, Порядин) – 39:38 (5x5) 2:2 Орлов (Голдобин) – 50:04 (5x5) 3:2 Василевский (Хмелевски, Алалыкин) – 55:55 (5x5)
— Как и за счёт чего смогли вытащить серию с 1-3?
— Я считаю, что ребята показали свои яйца и проявили свой характер. Потому что они красавцы! — заявил Козлов в эфире КХЛ ТВ.
«Салават Юлаев» в полуфинале Кубка Гагарина встретится с победителем седьмого матча серии «Локомотив» — «Авангард». Во втором полуфинале встретятся московское «Динамо» и «Трактор».
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