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Герой решающего матча серии между «Салаватом» и «Спартаком» поделился чувствами от победы

Герой решающего матча серии между «Салаватом» и «Спартаком» поделился чувствами от победы
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Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский поделился эмоциями от победы в седьмом матче серии со «Спартаком» (3:2). Игрок обороны забил победные голы в шестом и седьмом матчах серии.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
23 апреля 2025, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Спартак
Москва
1:0 Ремпал (Хмелевски) – 17:37 (5x4)     2:0 Ефремов (Сучков) – 34:02 (5x5)     2:1 Морозов (Голдобин, Порядин) – 39:38 (5x5)     2:2 Орлов (Голдобин) – 50:04 (5x5)     3:2 Василевский (Хмелевски, Алалыкин) – 55:55 (5x5)    

— Какие чувства от такой героической победы?
— Чувство гордости за команду, за республику, за город. Мы в полуфинале! Поэтому нет слов. Спасибо болельщикам! Сегодня полные трибуны, поэтому… у меня нет слов даже. Все молодцы, всем спасибо, – сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

«Салават Юлаев» в полуфинале Кубка Гагарина встретится с победителем седьмого матча серии «Локомотив» — «Авангард».

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