Герой решающего матча серии между «Салаватом» и «Спартаком» поделился чувствами от победы

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский поделился эмоциями от победы в седьмом матче серии со «Спартаком» (3:2). Игрок обороны забил победные голы в шестом и седьмом матчах серии.

— Какие чувства от такой героической победы?

— Чувство гордости за команду, за республику, за город. Мы в полуфинале! Поэтому нет слов. Спасибо болельщикам! Сегодня полные трибуны, поэтому… у меня нет слов даже. Все молодцы, всем спасибо, – сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

«Салават Юлаев» в полуфинале Кубка Гагарина встретится с победителем седьмого матча серии «Локомотив» — «Авангард».