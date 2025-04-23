Лидер «Салавата» одной фразой объяснил, почему обе серии уфимцев уходили в седьмой матч

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский одной фразой объяснил, почему обе серии уфимцев уходили в седьмой матч. В первом раунде плей-офф «Салават Юлаев» обыграл в седьмом матче в Уфе новосибирскую «Сибирь» (2:1). Во втором раунде уфимцы в домашнем седьмом матче оказались сильнее «Спартака» (3:2).

— Вторая серия подряд уходит в седьмой матч. С чем, на ваш взгляд, это может быть связано?

— Мы хотели побольше сыграть при своих зрителях (смеётся), — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

«Салават Юлаев» в полуфинале Кубка Гагарина встретится с победителем седьмого матча серии «Локомотив» — «Авангард».