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Алексей Василевский высказался о поддержке болельщиков «Салавата» в Москве

Алексей Василевский высказался о поддержке болельщиков «Салавата» в Москве
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Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский высказался о поддержке болельщиков уфимского клуба в Москве. «Салават Юлаев» одержал волевую победу в серии со «Спартаком», уступая по её ходу со счётом 1-3.

— Замечали ли вы, что на матчах в Москве уфимские болельщики были громче фанатов «Спартака»?
— Да, да. На шестом матче это было видно, потому что на «Спартак» пришли полупустые трибуны, а наших болельщиков было много. Мы это слышали. Мы это всё чувствовали. Спасибо им за это! — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

«Салават Юлаев» в полуфинале Кубка Гагарина встретится с победителем седьмого матча серии «Локомотив» — «Авангард».

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