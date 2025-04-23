«Звёзды, может, так сложились». Лидер «Салавата» — о победных голах в двух матчах подряд

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский поделился эмоциями от победы в седьмом матче серии со «Спартаком» (3:2). Игрок обороны забил победные голы в шестом и седьмом матчах серии.

— Второй матч подряд вы забиваете решающий гол. Как так происходит? Что чувствуете?

— Не знаю… звёзды, может, так сложились (улыбается). Мы работали всей командой, были единым целым. Отыграться с 1-3… даже слов нет. Все молодцы, — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

«Салават Юлаев» в полуфинале Кубка Гагарина встретится с победителем седьмого матча серии «Локомотив» — «Авангард».