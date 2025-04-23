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«Салават Юлаев» стал шестой командой в истории КХЛ, выигрывавшей серию плей-офф с 1-3

«Салават Юлаев» стал шестой командой в истории КХЛ, выигрывавшей серию плей-офф со счёта 1-3. Уфимский клуб обыграл «Спартак» в седьмом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина со счётом 3:2 и вышел в полуфинал плей-офф.

Камбэки с 1-3 в истории плей-офф КХЛ:

2011. Второй раунд. «Атлант» — СКА – 4-3;

2012. Первый раунд. «Металлург» — «Барыс» — 4-3;

2012. Финал. «Динамо» Москва – «Авангард» — 4-3;

2013. Финал конференции. «Трактор» — «Ак Барс» — 4-3;

2022. Финал. ЦСКА – «Металлург» — 4-3;

2025. 1/4 финала. «Салават Юлаев» — «Спартак» — 4-3.

Камбэки с 0-3 в истории плей-офф КХЛ:

2015. Финал конференции. СКА – ЦСКА – 4-3.