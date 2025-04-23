«Салават Юлаев» стал шестой командой в истории КХЛ, выигрывавшей серию плей-офф с 1-3
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«Салават Юлаев» стал шестой командой в истории КХЛ, выигрывавшей серию плей-офф со счёта 1-3. Уфимский клуб обыграл «Спартак» в седьмом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина со счётом 3:2 и вышел в полуфинал плей-офф.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
23 апреля 2025, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Спартак
Москва
1:0 Ремпал (Хмелевски) – 17:37 (5x4) 2:0 Ефремов (Сучков) – 34:02 (5x5) 2:1 Морозов (Голдобин, Порядин) – 39:38 (5x5) 2:2 Орлов (Голдобин) – 50:04 (5x5) 3:2 Василевский (Хмелевски, Алалыкин) – 55:55 (5x5)
Камбэки с 1-3 в истории плей-офф КХЛ:
2011. Второй раунд. «Атлант» — СКА – 4-3;
2012. Первый раунд. «Металлург» — «Барыс» — 4-3;
2012. Финал. «Динамо» Москва – «Авангард» — 4-3;
2013. Финал конференции. «Трактор» — «Ак Барс» — 4-3;
2022. Финал. ЦСКА – «Металлург» — 4-3;
2025. 1/4 финала. «Салават Юлаев» — «Спартак» — 4-3.
Камбэки с 0-3 в истории плей-офф КХЛ:
2015. Финал конференции. СКА – ЦСКА – 4-3.
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