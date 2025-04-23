Реакция болельщиков «Салавата Юлаева» на победу в серии со «Спартаком»

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл седьмой матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал на своём льду московский «Спартак». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «Салавата Юлаева», который стал победителем серии и вышел в 1/2 финала Кубка Гагарина. Болельщики уфимского клуба встретили успех своих любимцев бурной овацией.

Отметим, что в шестом и седьмом матчах серии победные голы забил защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский.

«Салават Юлаев» в полуфинале Кубка Гагарина встретится с победителем седьмого матча серии «Локомотив» — «Авангард».