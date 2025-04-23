«Это просто герой, блин». Нападающий «Салавата» — об Алексее Василевском

Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков оценил вклад защитника Алексея Василевского в победу в серии над «Спартаком». Игрок обороны отметился победными голами в шестом и седьмом матчах серии.

— Алексей Василевский забил победный гол во втором матче подряд. Вы чувствуете, что он настоящий лидер команды?

— Да! Это просто герой, блин. Ладно он забил — а сколько он на себя ловит! Это вообще наш лучший игрок в команде. Я горжусь им. Просто готов за него горой встать. Он реально молодец, — сказал Сучков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

«Салават Юлаев» в полуфинале Кубка Гагарина встретится с победителем седьмого матча серии «Локомотив» — «Авангард».