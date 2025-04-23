Виктор Козлов оценил выход «Салавата Юлаева» в полуфинал Кубка Гагарина

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил победу в седьмом матче серии со «Спартаком» (3:2), благодаря которой уфимский клуб вышел в полуфинал Кубка Гагарина.
— Как и следовало ожидать, седьмой матч – это нервы, характер. Хорошо, что мы играли дома, нас супер поддерживали. Особенно в третьем периоде, когда «Спартак» почувствовал кровь и начал играть агрессивно. Мы держались, как в боксе, — на канатах. Горжусь парнями, что выдержали удары, продолжали бороться, биться за каждую шайбу. Очень рад, что в республике продолжается хоккей. Видно, как здесь живут хоккеем, и ребята понимают, что делают большое дело для города и республики. То, как они с этим справляются, у меня вызывает чувство гордости, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 23 апреля 2025
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