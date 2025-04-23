Козлов — о победе «Салавата»: спасибо Кожевникову, его комментарии мотивировали ребят
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил победу в седьмом матче серии со «Спартаком» (3:2), благодаря которой уфимский клуб вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Специалист также поблагодарил двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова за критические комментарии в адрес уфимского клуба по ходу сезона. Кожевников неоднократно заявлял, что потолок «Салавата Юлаева» — это второй раунд плей-офф.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
23 апреля 2025, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Спартак
Москва
1:0 Ремпал (Хмелевски) – 17:37 (5x4) 2:0 Ефремов (Сучков) – 34:02 (5x5) 2:1 Морозов (Голдобин, Порядин) – 39:38 (5x5) 2:2 Орлов (Голдобин) – 50:04 (5x5) 3:2 Василевский (Хмелевски, Алалыкин) – 55:55 (5x5)
«Отдельное спасибо Александру Кожевникову за его комментарии, которые супер мотивировали ребят. Тем более против «Спартака». Горжусь парнями, красавцы!» — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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