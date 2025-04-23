Козлов — о победе «Салавата»: спасибо Кожевникову, его комментарии мотивировали ребят

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил победу в седьмом матче серии со «Спартаком» (3:2), благодаря которой уфимский клуб вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Специалист также поблагодарил двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова за критические комментарии в адрес уфимского клуба по ходу сезона. Кожевников неоднократно заявлял, что потолок «Салавата Юлаева» — это второй раунд плей-офф.

«Отдельное спасибо Александру Кожевникову за его комментарии, которые супер мотивировали ребят. Тем более против «Спартака». Горжусь парнями, красавцы!» — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.