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Виктор Козлов рассказал о состоянии травмированного нападающего Джоша Ливо

Виктор Козлов рассказал о состоянии травмированного нападающего Джоша Ливо
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о состоянии травмированного нападающего Джоша Ливо, не принимавшего участия в двух последних матчах серии со «Спартаком». Также тренер ответил на вопрос, смогут ли Нэйтан Тодд и Ярослав Цулыгин принять участие в полуфинале Кубка Гагарина.

— Как состояние Ливо?
— Он ещё не восстановился. На раскатке пробовал, но повреждение ему ещё мешает, поэтому мы не стали рисковать. Он пока не готов.

— Есть вероятность, что Тодд, Цулыгин смогут сыграть в полуфинале?
— Будем надеяться, но сейчас не могу сказать, что они смогут», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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