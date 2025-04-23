Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о состоянии травмированного нападающего Джоша Ливо, не принимавшего участия в двух последних матчах серии со «Спартаком». Также тренер ответил на вопрос, смогут ли Нэйтан Тодд и Ярослав Цулыгин принять участие в полуфинале Кубка Гагарина.

— Как состояние Ливо?

— Он ещё не восстановился. На раскатке пробовал, но повреждение ему ещё мешает, поэтому мы не стали рисковать. Он пока не готов.

— Есть вероятность, что Тодд, Цулыгин смогут сыграть в полуфинале?

— Будем надеяться, но сейчас не могу сказать, что они смогут», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.