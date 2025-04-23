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Козлов: понравилось, как сказал Гру: «Пойду возьму пивка, поговорю с семьёй, включу кино»

Козлов: понравилось, как сказал Гру: «Пойду возьму пивка, поговорю с семьёй, включу кино»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил, что не будет смотреть седьмой матч серии между «Локомотивом» и «Авангардом», где определится соперник уфимского клуба по полуфиналу Кубка Гагарина.

— Будете смотреть седьмой матч «Локомотив» — «Авангард»?
— Мне понравилось, как Гру сказал: «Я пойду сейчас пивка возьму и поговорю с семьёй, посмотрю кино».

— Ни за кого не болеете в той паре?
— Можно в этот вечер посмотреть что-то другое, хоть мультики?

— Вы «Слово пацана» не смотрели…
— Вот эти эмоции, переживания сейчас точно не нужны, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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